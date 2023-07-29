Центр Петербурга начала патрулировать конная полиция

Петербургский главк МВД сообщил о внедрении нового подразделения для патрулирования исторического центра города. Теперь на регулярной основе Центральный район объезжают полицейские на лошадях.
Впервые кавалерийский взвод торжественно представили в начале лета на Дворцовой площади. Вскоре конная полиция занялась контролем за правопорядком в лесах и парках города и Ленобласти.
На текущей неделе два конных патруля приступили к регулярной работе на маршруте, соединяющем Миллионную улицу, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Встретить кавалерийский взвод можно также на Марсовом поле.