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Новости 15:24

Центр Петербурга начала патрулировать конная полиция

фото ЗакС политика Центр Петербурга начала патрулировать конная полиция

Петербургский главк МВД сообщил о внедрении нового подразделения для патрулирования исторического центра города. Теперь на регулярной основе Центральный район объезжают полицейские на лошадях.

Впервые кавалерийский взвод торжественно представили в начале лета на Дворцовой площади. Вскоре конная полиция занялась контролем за правопорядком в лесах и парках города и Ленобласти.

На текущей неделе два конных патруля приступили к регулярной работе на маршруте, соединяющем Миллионную улицу, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Встретить кавалерийский взвод можно также на Марсовом поле.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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