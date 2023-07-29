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Новости 17:58

Замглавы Архангельска задержали по делу о взятках на 3,5 млн рублей

фото ЗакС политика Замглавы Архангельска задержали по делу о взятках на 3,5 млн рублей

Силовики в Архангельске задержали замглавы городской администрации, о чем сообщило управление СК по Архангельской области. Чиновник проходит как подозреваемый по коррупционному делу. Вместе с ним задержали представителя организации, которую учредило муниципальное образование "Город Архангельск".

Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК (получение особо крупной взятки по предварительному сговору). ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах пишет, что задержанным чиновником оказался 56-летний замглавы администрации по городскому хозяйству Владислав Шевцов.

Следователи считают, что оба фигуранта в течение двух лет получали каждый месяц по 150 тысяч рублей от одной из компаний за возможность беспрепятственно вести коммерческую деятельность в черте города. Взяткодатель связан с мусорным полигоном. За все время взаимодействия фигуранты успели получить от него свыше 3,5 млн коррупционных рублей.

фото: arhcity.ru


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