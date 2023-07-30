"Адмиралтейская" и "Василеостровская" закрыты на вход

Увеличение пассажиропотока утром 30 июля стало причиной закрытия на вход двух станций метрополитена, рассказали в пресс-службе петербургской подземки. Станции "Адмиралтейская" и "Василеостровская" работают исключительно на выход.

"Станция "Василеостровская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседней станцией "Приморская"", — сообщили в пресс-службе метро в 09:35.

Спустя немногим менее 20 минут стало известно и о закрытии "Адмиралтейской".

В пресс-службе "Организатора перевозок" петербуржцам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться от "Василеостровской" до "Приморской" и "Спортивной". В первом случае пассажиры могут проехать на автобусах №№ 1, 6, 41, 42, 47, 100, 128, 152, 230 и 249, во втором случае — на автобусах №№ 1, 128, 230, 249 и 275. Трамваи №№ 6 и 40 ходят до обеих станций.

В воскресенье в Петербурге состоится Главный парад в честь Дня ВМФ.

UPD от 11:30: "Василеостровская" вернулась к обычному режиму работы, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Фото: ЗАКС.Ру