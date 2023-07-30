Движение по двум автобусным маршрутам изменится с понедельника

Начиная с понедельника, 31 июля, в Петербурге изменится движение автобусов по двум маршрутам, сообщили в "Организаторе перевозок". Речь идет об автобусах №№ 121 и 211Э.

"Маршрут автобуса № 121 будет незначительно изменен с 31 июля: автобусы будут следовать по боковому проеду ул. Руставели и далее по Лужской улице", — рассказали в учреждении.

Также на маршруте появится новая остановка близ дома № 48 по улице Руставели.

Маршрут № 211Э, следующий от станции метро "Черная речка" до Зеленогорска, изменит свою трассу на территории Сестрорецка. Автобусы будут ходить по Приморскому шоссе, улицам Мосина, Воскова, Володарского, Северному переулку и затем вновь по Приморскому шоссе.

"На территории Сестрорецка экспрессы № 211Э будут делать остановки: "Разлив", "Рыбацкая", "Администрация", "Ул. Борисова"", — отметили в "Организаторе перевозок".

Фото: ЗАКС.Ру