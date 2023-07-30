Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами драки подростков в Пушкине

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с дракой двух несовершеннолетних в Пушкинском районе Петербурга, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства. По факту произошедшего Главное следственное управление СК по региону организовало доследственную проверку.

"В социальных медиа сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина заставил детей драться друг с другом и наблюдал за происходящим", — уточнили в Следкоме.

Бастрыкин поручил и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и сообщить о выясненных обстоятельствах.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой некий гражданин заставлял драться двух несовершеннолетних. Как следовало из подписи к ролику, инцидент якобы произошел на территории Пушкина.

Фото: Telegram-канал "Следком"