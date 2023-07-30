Коммунисты намерены добиваться выхода России из МВФ

Фракция КПРФ в Госдуме намерена добиваться рассмотрения своего законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда, заявил 30 июля РИА "Новости" депутат Михаил Матвеев. По его словам, это может произойти в осеннюю сессию парламента.

"Мы будет настаивать на рассмотрении этого законопроекта, чтобы полноценная дискуссия на заседании состоялась, и так скажем, в своей правоте уверены. Надеюсь, что в осеннюю сессию он будет рассмотрен", — заявил парламентарий.

Матвеев также высказался о том, что полученный проектом отрицательный отзыв правительства не помешает рассмотрению документа в парламенте.

Законопроект о денонсации постановления Верховного совета "О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития" был внесен на рассмотрение Госдумы 25 июля. Подписи под инициативой поставил ряд депутатов от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.

Проект не получил поддержку правительства. В представленном заключении кабмина говорится, что благодаря вступлению России в МВФ отечественные компании могут участвовать в тендерах Всемирного банка, что способствует экспорту товаров в зарубежные страны.

"Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например, Пуле условных валютных резервов стран БРИКС", — уточнили в кабмине.

Фото: Telegram-канал "Михаил Матвеев коммент"