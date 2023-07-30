Кабмин упростило онлайн-торговлю между калининградскими предпринимателями и остальной Россией

Таможенные процедуры при вывозе товаров из Калининградской области в материковую Россию будут упрощены в рамках соответствующего эксперимента, сообщила 30 июля пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас вывозимые из эксклава товары подлежат таможенному контролю, беспошлинный вывоз возможен при личном присутствии изготовителя. Это негативно влияет на развитие онлайн-торговли в регионе, полагают в правительстве.

"В рамках эксперимента вывоз товаров из Калининградской области будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны", — говорится в сообщении кабмина.

Упрощенный порядок будет применяться при вывозе товаров стоимостью менее одной тысячи евро и весом менее 31 килограмма. Предполагается, что эксперимент продлится до конца июня 2025 года.

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