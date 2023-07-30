Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте

Торжественное открытие Музея военно-морской славы состоялось 30 июля в Кронштадте. Начиная со вторника, 1 августа, он станет доступен для всех желающих, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Особенность музея — иммерсивность. Посетители смогут взаимодействовать с экспозицией и буквально ощутить себя участниками событий", — рассказал в своем Telegram-канале чиновник.

Пиотровский уточнил, что посетители увидят в залах симуляторы кораблей, подлодок, вертолетов и самолетов. Экспонаты можно будет трогать руками.

Главным экспонатом музея стала первая в СССР атомная подводная лодка "Ленинский комсомол".

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"