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Новости 15:24

Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте

фото ЗакС политика Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте

Торжественное открытие Музея военно-морской славы состоялось 30 июля в Кронштадте. Начиная со вторника, 1 августа, он станет доступен для всех желающих, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Особенность музея — иммерсивность. Посетители смогут  взаимодействовать с экспозицией и буквально ощутить себя участниками событий", — рассказал в своем Telegram-канале чиновник.

Пиотровский уточнил, что посетители увидят в залах симуляторы кораблей, подлодок, вертолетов и самолетов. Экспонаты можно будет трогать руками.

Главным экспонатом музея стала первая в СССР атомная подводная лодка "Ленинский комсомол".

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"


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