На Якорной площади в Кронштадте открыли сад-трансформер

Тематический сад-трансформер открылся в День ВМФ на Якорной площади в Кронштадте. Местная администрация планирует сделать разбивку временного сада ежегодной традицией.

В саду представлены несколько тысяч цветов и деревьев. Районные власти планируют проводить здесь различные мероприятия, от кинопоказов и театральных постановок до чемпионатов по шахматам и мини-гольфу.

"Сад будет работать до первой декады сентября. Потом мы его уберем, сохраним большинство растений для следующего года, чтобы открыть снова сад весной", — делился накануне планами с "Петербургским дневником" глава администрации Андрей Кононов. Он выразил уверенность, что отныне ежегодно сад "будет удивлять жителей новой формой".

В свою очередь, в комитете по благоустройству отметили, что намеренно оформили сад в преобладающей синей и голубой цветовой гамме, чтобы подчеркнуть связь Кронштадта с морем. Чиновники пообещали пересадить по осени многолетние растения в грунт на территории района.

Фото: Администрация Кронштадтского района/ "ВКонтакте"