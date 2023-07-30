В Петербурге открыли барельеф в честь победы адмирала Ушакова у острова Корфу

В здании Адмиралтейства в Петербурге был открыт барельеф в честь победы российского флота при штурме крепости на острове Корфу в 1799 году, сообщили 30 июля в Министерстве обороны. Французский гарнизон тогда сдался силам русско-турецкой эскадры под командованием флотоводца Федора Ушакова.

На церемонии открытия присутствовал статс-секретарь — замглавы Минобороны Николай Панков. Он поздравил присутствовавших с Днем Военно-Морского флота и выразил благодарность художникам военной студии имени Митрофана Грекова, участвовавшим в создании барельефа. Автором изображения выступил скульптор Алексей Игнатов.

"Уверен, что барельеф станет не только украшением здания Главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о легендарной странице истории отечественного флота, о доблестных героях-моряках", — выразил мнение Панков.

Ежегодно в Адмиралтействе появляются новые малые скульптурные формы в честь Дня ВМФ. Начало традиции положили в 2020 году с открытия барельефа в память о Гангутском сражении. В последующие годы здесь были открыты барельефы в честь Чесменской и Синопской битв.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"