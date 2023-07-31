Петербургские антимонопольщики возбудили два дела против "Яндекса"

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы сообщило о возбуждении двух административных дел в отношении "Яндекса" по подозрению в ненадлежащей рекламе биологически активных добавок (ст. 14.3 КоАП РФ).

Согласно законодательству, реклама БАДов должна сопровождаться уведомлением о том, что они не относятся к числу лекарственных препаратов. "Между тем такое предупреждение в рекламе отсутствует. В каждом выявленном случае рекламораспространителем является "Яндекс"", — отметили в УФАС.

В результате антимонопольщики возбудили два дела о нарушении закона "О рекламе". В случае, если вина "Яндекса" будет доказана, компании грозят штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Согласно последнему, нарушение требований о рекламе лекарств и БАДов влечет за собой штраф в размере 200-500 тысяч рублей для юридических лиц.

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