Смольный закупит книги про концлагеря и местное самоуправление в США

Администрация губернатора Петербурга собирается приобрести почти полторы сотни книг о менеджменте, государственном управлении, а также о Второй мировой войне и концентрационных лагерях. На них собираются потратить до 154 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 27 июля.

Всего в Смольном планируют приобрести 142 книги. Часть из них - романы о событиях в немецких концентрационных лагерях: "Выбор Софи" Уильяма Стайрона, "Мальчик в полосатой пижаме" Джона Бойна, "Мальчик, который нарисовал Освенцим" Томаса Гива, "Список Шиндлера" Томаса Кенилли и другие труды на эту тему. Также чиновникам потребовались и другие книги о Великой Отечественной войне: "Война на уничтожение. Третий рейх и геноцид советского народа" Егора Яковлева, "Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы" Андрея Сорокина. Среди необходимых чиновникам исторических работ есть "Киевская Русь" Георгия Вернадского.

Несколько книг, которые закупает администрация губернатора, посвящены государственному управлению. Среди них оказалась книга "Местное управление в США: организация и тенденции развития" Александра Черкасова.

Также в Смольном решили ознакомится с "НКО. Как устроены некоммерческие организации" Дмитрия Поликанова, "Терроризм и современное право: актуальные вопросы противодействия". Кроме того, в списке оказалась монография сенатора Андрея Клишаса "Современная концепция социального государства".

Дороже всего оценили энциклопедию Виктора Данилова-Данильяна. Каждый том может обойтись в 3,2 тысячи рублей. Дешевле всего обойдется актуальное издание Конституции - 40 рублей. Все книги приобретаются в единственном экземпляре.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного