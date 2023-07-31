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Новости 15:19

С петербуржца взыскали 10 млн рублей за незаконную ловлю камчатского краба

фото ЗакС политика С петербуржца взыскали 10 млн рублей за незаконную ловлю камчатского краба

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил иск военного прокурора и взыскал 10,8 млн рублей с Игоря Кухарского. Как передает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в незаконном вылове камчатского краба в Мурманской области.

Вред водным биологическим ресурсам (ч. 2 ст. 8.17 КоАП) ответчик причинил в апреле 2021 года.

Суд установил, что на побережье Кольского залива Кухарский выловил 753 крабов, после чего заморозил продукцию и увез в ангар, расположенный в деревне Вартемяги (Ленобласть). Крабов он распределил по 26 мешкам, общий вес которых составил более 800 кг.

Фото: ЗАКС.Ру


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