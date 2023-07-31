ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:47

В Петербурге собираются создать информационную систему для садов и огородов

фото ЗакС политика В Петербурге собираются создать информационную систему для садов и огородов

Смольный подготовил проект постановления о создании государственной информационной системы Петербурга "Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества" (СОНТ). Документ 31 июля разместили на сайте городского правительства. 

Оператором СОНТ будет управление по развитию садоводства и огородничества. Его работу курирует вице-губернатор Станислав Казарин, который также отвечает за цифровизацию региона.

В проекте положения о СОНТ говорится, что она необходима для оказания государственной поддержки "в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". В частности, ожидается, что с помощью СОНТ можно будет проводить голосования членов садоводческих и огороднических товариществ.

Проект постановления будет проходить антикоррупционную экспертизу до 14 августа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Казарин Станислав Валерьевич




Новости31 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама