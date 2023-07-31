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Новости 15:52

Ремонт на станции метро "Московские ворота" затянется еще на два месяца

фото ЗакС политика Ремонт на станции метро "Московские ворота" затянется еще на два месяца

Петербургский метрополитен продлил сроки ремонта на станции "Московские ворота", начавшегося в начале июня и повлекшего за собой ограничения для пассажиров.

Из-за продолжающегося планового капитального ремонта эскалатора вход в вестибюль до 25 сентября будет закрыт по рабочим дням с 08:15 по 10:00. После 17 часов он будет ограничен. Из-за объема пассажиропотока этот график может поменяться.

Ранее предполагалось, что станция вернется к обычному режиму работы 28 июня.

Станция "Василеостровская" тоже из-за ремонта эскалатора будет закрыта в утренний час пик до 15 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру


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