Ремонт на станции метро "Московские ворота" затянется еще на два месяца

Петербургский метрополитен продлил сроки ремонта на станции "Московские ворота", начавшегося в начале июня и повлекшего за собой ограничения для пассажиров.

Из-за продолжающегося планового капитального ремонта эскалатора вход в вестибюль до 25 сентября будет закрыт по рабочим дням с 08:15 по 10:00. После 17 часов он будет ограничен. Из-за объема пассажиропотока этот график может поменяться.

Ранее предполагалось, что станция вернется к обычному режиму работы 28 июня.

Станция "Василеостровская" тоже из-за ремонта эскалатора будет закрыта в утренний час пик до 15 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру