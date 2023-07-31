Петербурженка отсудила более 30 тысяч рублей за загрызенную собаку

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил гражданский иск Светланы Тепляковой, чью собаку породы китайская хохлатая на территории Волосовского района Ленобласти загрызли три другие собаки без поводка.

Нападавшие собаки принадлежали ответчице Маргарите Саломатовой, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Примечательно, что на опасных животных жители деревни жаловались месяцами. Однажды к их владелице даже приезжала полиция, но из-за агрессивного поведения стаи правоохранители не сумели подобраться к дому.

Потерпевшая смогла отсудить 32 тысячи рублей (стоимость погибшей собаки) и 5 тысяч рублей за моральный ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру