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Новости 17:30

Партию Роста не устроили списки кандидатов от "Яблока" в Псковской области

фото ЗакС политика Партию Роста не устроили списки кандидатов от "Яблока" в Псковской области

У главы псковского отделения Партии Роста Игоря Романова появились претензии к спискам кандидатов от партии "Яблоко" на предстоящих региональных выборах. Сам он выдвинулся в губернаторы и был зарегистрирован избиркомом.

Романов обратил внимание на то, что Артур Гайдук официально возглавил реготделение "Яблока" 18 июля. Однако в этом качестве "яблочник" утвердил партийные списки еще 16 июля.

"Таким образом, получается, что все списки кандидатов псковского "Яблока", утвержденные Артуром Гайдуком на конференции 16 июля, недействительны", - написал политик на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Автор поста собирается жаловаться в избирком. Тем временем сам Гайдук считает, что нарушений не допускал.

"Списки утверждаю не я, списки утверждаются на конференции, и конференция списки подтвердила", - рассказал он "Псковской ленте новостей".

Кроме губернаторских выборов, от участия в которых псковское "Яблоко" отказалось, в сентябре в области пройдут выборы депутатов в восьми муниципальных районах.

Фото: ЗАКС.Ру


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