Патрушев заявил о педалировании странами Запада "карельского вопроса"

Во время визита в Петрозаводск секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал о попытках так называемого коллективного Запада навязать Финляндии "карельский вопрос" и заставить ее предъявлять России территориальные претензии. Как пишет "Интерфакс", имеется в виду западная часть Карелии, которая отошла к СССР по итогам советско-финской войны.

"Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны", - заявил высокопоставленный чиновник.

По данным Патрушева, некими зарубежными кураторами среди карельской молодежи подогреваются сепаратистские настроения. Ему также известно о готовящемся создании националистического батальона "Карелия". Последний, по словам секретаря Совбеза, будет состоять в том числе из финнов.

фото: kremlin.ru