Суд в Петербурге прекратил "экологическое" дело сотрудницы ФТИ им. Иоффе

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство защиты и прекратил производство по делу сотрудницы Физико-технического института имени Иоффе Татьяны Комиссаровой. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ее обвиняли в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК).

В 2021 году Комиссарова попыталась незаконно избавиться от опасных химических отходов, хранившихся на складе института и требовавших специальной процедуры утилизации. Она не стала привлекать специализированные организации и заключать договоры. Одним из мотивов поступка фигурантки силовики сочли стремление сэкономить бюджетные деньги.

Комиссарова самостоятельно организовала вывоз отходов I и II классов опасности на контейнерную площадку, расположенную на проспекте Просвещения. Впоследствии опасный мусор изъяло ГУП "Экострой". Действия сотрудницы ФТИ могли нанести окружающей среде ущерб более чем на 1,5 млрд рублей, а также навредить здоровью граждан.

Дело Комиссаровой закрыли из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру