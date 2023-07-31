Шишкина попросила не строить в сквере на севере Петербурга площадку для диск-гольфа

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина вмешалась в ситуацию со строительством диск-гольф-маршрута в Мартыновском сквере (Приморский район).

В своем обращении к вице-губернатору Василию Пониделко она указала, что место для площадки, с ее точки зрения, выбрано крайне неудачно: компактная зеленая зона постоянно полна людей. Местные жители, отмечает автор письма, беспокоятся, что им придется регулярно уворачиваться от летающих спортивных снарядов. Для такого рода игр, по мнению Шишкиной, гораздо лучше подошел бы лесопарк. Она также отметила, что через сквер ходят воспитанники детского сада № 79 и учащиеся школы № 595.

"Жду от комитета по благоустройству ответа, какие меры будут предприняты городом для защиты негольфистов от гольфистов", - написала автор обращения в своем Telegram-канале.

Депутату в том числе не нравится вырубка более сотни кустов, которой требует реализация проекта. Шишкина просит выделить для любителей бросания дисков другое место.

Фото: ЗАКС.Ру