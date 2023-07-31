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Дорожный ремонт ограничит движение по Малоохтинскому мосту

фото ЗакС политика Дорожный ремонт ограничит движение по Малоохтинскому мосту

В Петербурге отремонтируют дорожное полотно на Малоохтинском мосту, о чем сообщило ГБУ "Мостотрест". Из-за предстоящих работ движение автомобильного транспорта по нему с 1 по 20 августа будет ограничено.

Замена асфальтного покрытия будет осуществляться в несколько этапов.

Кроме того, со вторника стартует поэтапный дорожный ремонт на путепроводе возле станции метро "Автово". Он потребует ограничений для автомобилистов на отрезке проспекта Стачек, соединяющего перерекрестки с Автомобильной улицей и улицей Зайцева. Чинить асфальт на путепроводе будут в течение всего августа.

Фото: ЗАКС.Ру


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