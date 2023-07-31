Из-за невыполненного ремонта противопожарной системы на востоке Петербурга завели уголовное дело

Петербургские следователи возбудили дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в связи с оплатой невыполненного капитального ремонта системы автоматической противопожарной защиты. На проблему пожаловались жители одного из домов по проспекту Энтузиастов в ходе личного приема в здании СК, передает пресс-служба ведомства.

Контракт на работы был заключен компанией-подрядчиком с НО "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в 2021 году. Общий объем оплаченных и по факту не выполненных работ в нескольких жилых многоэтажках Красногвардейского района оценивается более чем в миллион рублей.

Лица, потенциально причастные к преступлению, пока не установлены.

Фото: ЗАКС.Ру