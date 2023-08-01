В Петербурге прошли обыски по делу о незаконной миграции

В четырех хостелах Петербурга состоялись обыски в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), сообщили 1 августа в Главном следственном управлении Следкома по Петербургу. Согласно данным ведомства, ряд горожан за деньги организовали совместно с иностранцами постановку на учет по подложным документам граждан зарубежных стран.

"Местные жители, действуя совместно с группой граждан иностранного государства организовали на территории города Санкт-Петербурга постановку на миграционный учет по подложным документам граждан зарубежных стран за денежное вознаграждение", — сообщили в СК.

Сейчас к уголовной ответственности привлечены девять человек, указали в ведомстве.

В рамках возбужденного уголовного дела в четырех хостелах на территории Красногвардейского района прошли обыски. К участию в мероприятиях привлекли сотрудников МВД и Росгвардии.

Фото: Telegram-канал "ГСУ СК РФ по СПб"