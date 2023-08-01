Петербургская пара отсудила у "Почты России" присвоенные почтальоном пенсии

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск двоих пожилых супругов Юрия и Людмилы Алексеевых, поданный к АО "Почта России" в связи с невыплатой пенсий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Истцы проживают преимущественно в Ленобласти. С учетом пандемии коронавируса они приезжали за пенсиями в отделение на проспекте Ветеранов нерегулярно. В середине прошлого года им согласились выдать пенсии только за апрель и за май, сославшись на отсутствие денег в кассе за предшествующие три месяца.

Суд выяснил, что средства присвоила себе сотрудница отделения, в связи с чем ей был впоследствии вынесен условный приговор по делу о присвоении денег (ст. 160 УК). Таким образом была установлена связь исполнителя преступления с организацией-ответчиком по иску Алексеевых. В их пользу с АО взыскали весь объем невыплаченных пенсий (на двоих - около 130 тысяч рублей) и проценты за пользование чужими деньгами (на двоих - около 17 тысяч рублей).

Фото: ЗАКС.Ру