Суд взыскал 200 тысяч рублей с петербуржца, избившего чужого ребенка на детской площадке

Московский районный суд Петербурга полностью удовлетворил иск Максима Михайлова к Алексею Чекелю, напавшего на его сына и ранее получившего приговор по статье о побоях (ст. 116 УК). Истец добился возмещения морального ущерба, который он оценил в 200 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент имел место на детской площадке в Приморском районе. Ответчик в пьяном виде подошел к чужому ребенку и как минимум десять раз ударил его по голове. Чекеля приговорили к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в городской бюджет. На заседание, посвященное компенсации морального вреда, он не явился.

Заявитель рассказал на суде, что его сын в результате происшествия пережил сильный стресс и стал бояться гулять на детских площадках.

Фото: ЗАКС.Ру