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Муниципал 18:13

В Петербурге госпитализировали главу администрации МО "Оккервиль"

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали главу администрации МО "Оккервиль"

Глава местной администрации МО "Оккервиль" Игорь Житников попал в Александровскую больницу, о чем пишет портал 78.ru.

Супруга муниципального служащего Ирина рассказала, что его состояние оценивают как близкое к средней тяжести. Госпитализации не предшествовало какое-либо свежее бытовое повреждение.

"Давно-давно, может, и была какая-то травма — он ведь играет в хоккей. Когда катались на велосипеде, головокружение пошло", - добавила супруга Житникова.

Пока медики не установили причину недомогания пациента, которое началось во время пригородной поездки. До завершения обследования ему запретили двигаться.

фото: mo-okkervil.ru


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МО Оккервиль
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