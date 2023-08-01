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Новости 19:02

На Петроградской стороне реконструируют здание Института мозга человека

фото ЗакС политика На Петроградской стороне реконструируют здание Института мозга человека

Чиновники из Главгосэкспертизы одобрили проект реконструкции здания Института мозга человека РАН в Петербурге, о чем говорится на сайте ведомства. 

Предстоящие работы призваны увеличить площади внутри семиэтажной пристройки к лабораторно-клиническому корпусу на Аптекарском острове. В том же здании планируют разместить больничную аптеку, амбулаторно-консультативное отделение и палаты терапевтического отделения на 32 койки.

После реконструкции в клинике института станет возможным проведение до 400 хирургических операций в год. Институт работает в городе с 1990 года.

фото: Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН


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