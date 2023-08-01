На Петроградской стороне реконструируют здание Института мозга человека

Чиновники из Главгосэкспертизы одобрили проект реконструкции здания Института мозга человека РАН в Петербурге, о чем говорится на сайте ведомства.

Предстоящие работы призваны увеличить площади внутри семиэтажной пристройки к лабораторно-клиническому корпусу на Аптекарском острове. В том же здании планируют разместить больничную аптеку, амбулаторно-консультативное отделение и палаты терапевтического отделения на 32 койки.

После реконструкции в клинике института станет возможным проведение до 400 хирургических операций в год. Институт работает в городе с 1990 года.

фото: Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН