В Петербурге скончался композитор Александр Колкер

Композитор Александр Колкер ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщил 1 августа Союз композиторов Петербурга в своей группе во "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер", — поведали в организации.

Информация о месте и времени прощания с композитором появится позже.

Незадолго до смерти Колкеру исполнилось 90 лет — он родился в Ленинграде 28 июля 1933 года. Он автор более 100 песен, в том числе "Карелии", "Ночного трамвая", "Стоят девчонки", "Весеннего Ленинграда" и прочих. Также он писал музыку к фильмам и театральным постановкам. В 1981 году композитор получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"