В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нарушения при поездках на самокатах

Сенатор Артем Шейкин разработал законопроект о штрафах за нарушения при поездках на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщило 2 августа РИА "Новости" со ссылкой на документ. Автор инициативы намерен внести ее на рассмотрение Госдумы осенью.

Законопроект предполагает введение штрафов в размере двух тысяч рублей за вождение самокатов двумя и более лицами. За оставление места ДТП, участником которого он стал, ездоку будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей. Движение на СИМ по проезжей части в нарушение ПДД или же неправильное пересечение проезжей части будет стоить гражданину две тысячи рублей, либо же полутора тысяч рублей в случае фиксации нарушения видеокамерой.

Поездки по тротуарам и пешеходным зонам на СИМ, чей вес превышает 35 килограммов, Шейкин оценил в три тысячи рублей или же в 2,5 тысячи рублей в случае фиксации видеокамерой. Наказание за подобные нарушения в нетрезвом виде должно усиливаться, сумма штрафов составит пять тысяч рублей. При этом за поездки на СИМ в состоянии алкогольного опьянения предполагается "административный штраф в размере 10 тысяч рублей".

Фото: ЗАКС.Ру