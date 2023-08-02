Корабельников: В бюджет Петербурга поступило 65 процентов доходов от годового плана

По состоянию на 1 августа в бюджет Петербурга поступили доходы в размере 678 миллиардов рублей, что соответствует 65% от годового плана, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Собственные доходы бюджета составили 654 миллиарда рублей.

Платежи по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций составили 481 миллиард рублей. "Среди основных доходных источников ожидаемо фиксируем отставание от графика прошлого года только по налогу на прибыль организаций и то только в части налога от бывших участников КГН [консолидированной группы налогоплательщиков. — ЗАКС.Ру]", — написал Корабельников в своем Telegram-канале. По его словам, рост поступлений от налога на прибыль организаций составил 30% с начала года.

При этом к началу августа расходы городской казны составили 565 миллиардов рублей, следует из сообщения вице-губернатора. "В относительном выражении исполнение несколько больше уровня аналогичного периода прошлого года и составляет 47%", — отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру