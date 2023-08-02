В парке Победы открыли бюст академика Спасского

На аллее Героев в Московском парке Победы состоялось торжественное открытие бюста Героя России и Героя Социалистического труда, академика РАН Игоря Спасского, рассказали 2 августа в пресс-службе губернатора Петербурга. Церемония состоялась в день рождения ученого, которому в среду исполнилось 97 лет.

Участие в церемонии приняли губернатор Александр Беглов со своим предшественником, а ныне главой совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгием Полтавченко, а также гендиректор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. Бюст был создан по проекту скульпторов Юлии Тутатчиковой, Бесика Соломонашвили и архитектора Евгения Григoрьева, его освятил настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей Алексий Скляров.

"Благодаря таким людям, как Игорь Дмитриевич, Советский Союз выдерживал паритет в жестком противостоянии со странами НАТО. Сегодня в России сильнейший в мире подводный флот, и в этом большая доля труда Игоря Спасского", — заявил Беглов, выступая на открытии памятника.

Академик Спасский родился в 1926 году в Богородске (нынешний Ногинск) Московской области. В течение 73 лет своей жизни он занимался подводным кораблестроением, в том числе в течение 33 лет возглавлял ЦКБ "Рубин". В 2002 году он был признан Почетным гражданином Петербурга.

Фото: gov.spb.ru