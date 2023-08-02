Минздрав опроверг сообщения о переводе ряда услуг на платную основу

Все виды медицинской помощи и обеспечение больных лекарствами в стационарах останутся в России бесплатными, заявил 2 августа помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, сообщения об этом стали результатом неверного истолкования ранее опубликованного документа.

"Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", — сообщил Кузнецов "Интерфаксу".

По словам помощника министра, все виды лечения, оказываемого россиянам в рамках программы государственных гарантий, останутся бесплатными. Это касается экстренной, неотложной и плановой медпомощи, предоставляемой на дому и в стационарах, а также лекарственного обеспечения пациентов больниц.

Кузнецов заверил, что "никаких изменений в этой части не планируется". Он также заметил, что платная помощь по большей части предоставляется россиянам в случаях, когда процедура проводится по их собственному желанию, без направления врача или же наличия жизненных показаний.

Фото: ЗАКС.Ру