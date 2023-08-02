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Новости 15:34

По делу о присвоении денег бывшему начальнику Академии ФСИН назначили домашний арест

фото ЗакС политика По делу о присвоении денег бывшему начальнику Академии ФСИН назначили домашний арест

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему начальнику Академии ФСИН Александру Крымову. Как сообщает ТАСС, предварительная мера будет действовать до 2 октября. Следствие настаивало на заключении фигуранта под стражу.

Уголовное дело об особо крупном присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК), было возбуждено четыре года назад. По версии силовиков, Крымов присвоил себе премии сотрудников учреждения. Другие подробности дела, включая сумму ущерба, пока не раскрываются.

В настоящее время фигурант возглавляет административное направление Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна (СПбГУТД).

Фото: ЗАКС.Ру


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