В Петербурге запустили сервис, облегчающий поиск мест в детских садах

На платформе "ВКонтакте" начал работу сервис "Детские сады", позволяющий оперативно найти свободные места в дошкольных учреждениях Петербурга, о чем сообщается на сайте Смольного. Новинка доступна через мини-приложение "Я здесь живу".

По мнению губернатора Ирины Потехиной, разработка будет полезна и родителям, и системе образования в целом, которая теперь сможет отслеживать "загрузку учреждений дошкольного образования в режиме реального времени".

"Новый сервис отвечает стратегии человекоцентричности, направленной на комфортное удовлетворение потребностей жителей в той или иной жизненной ситуации", - считает "цифровой" вице-губернатор Станислав Казарин.

На карте детских садов каждый из объектов имеет свою краткую анкету с актуальными данными: в ней указаны наименование учреждения, число свободных мест и контакты. Искать подходящий садик можно и при помощи фильтра, вводя интересующие параметры и условия.

В справочном разделе имеется подробная инструкция, посвященная процедурам зачисления, перевода в другой садик и другим насущным проблемам.

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