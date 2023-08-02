Путин вручил Миронову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

В Кремле 2 августа президент Владимир Путин наградил лидера "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Орден достался ему за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

"Так совпало, и я очень этому рад, что вручение прошло в День Воздушно-десантных войск", - прокомментировал событие депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Принимая награду из рук Путина, Миронов заявил, что воспринимает ее как оценку труда своей партии, занимающей патриотическую позицию. Он отметил, что многие из депутатов-справедливороссов сегодня находятся на передовой.

фото: kremlin.ru (скриншот видео)