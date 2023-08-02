Подозреваемую в попытке поджога военкомата в Сестрорецке отправили на психиатрическую экспертизу

Сестрорецкий районный суд Петербурга 2 августа назначил психиатрическую экспертизу пенсионерке Наталии Колядиной, которую подозревают в попытке поджога военного комиссариата Кронштадтского и Курортного районов, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По информации телеканала "78", обследование проведут в Городской психиатрической больнице №6.

Об экспертизе ходатайствовало следствие. Она продлится 30 дней.

Колядина проходит подозреваемой по статье о покушении на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч.3 ст.30 - ч.2 ст.167 УК РФ). Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Пенсионерку задержали накануне днем внутри здания военкомата Кронштадтского и Курортного районов. При ней были две бутылки с зажигательной смесью.