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Новости 17:10

Бывшего специалиста петербургского Госстройнадзора по пожарной безопасности осудили за взятку

фото ЗакС политика Бывшего специалиста петербургского Госстройнадзора по пожарной безопасности осудили за взятку

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику петербургского Госстройнадзора Денису Дегтереву, который в период работы в этой службе специализировался на пожарном надзоре. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, экс-чиновника осудили по делу о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК).

Коррупционное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей Дегтерев получил за подписание акта об отсутствии нарушений противопожарного законодательства на одном из объектов.

Надзорное ведомство добилось взыскания с фигуранта в доход государства всей суммы взятки. Другие детали приговора прокуратура не приводит.

Фото: ЗАКС.Ру


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