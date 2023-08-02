Бывшего специалиста петербургского Госстройнадзора по пожарной безопасности осудили за взятку

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику петербургского Госстройнадзора Денису Дегтереву, который в период работы в этой службе специализировался на пожарном надзоре. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, экс-чиновника осудили по делу о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК).

Коррупционное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей Дегтерев получил за подписание акта об отсутствии нарушений противопожарного законодательства на одном из объектов.

Надзорное ведомство добилось взыскания с фигуранта в доход государства всей суммы взятки. Другие детали приговора прокуратура не приводит.

Фото: ЗАКС.Ру