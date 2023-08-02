На Михаила Светова* завели дело о реабилитации нацизма

Политик, приверженец либертарианских взглядов Михаил Светов* стал фигурантом дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), которое возбудил Следственный комитет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Политического деятеля преследуют из-за песни про Степана Бандеру, которую он в собственном исполнении записал на видео и выложил в чат единомышленников два года назад. Впоследствии участники чата сделали видеозапись общедоступной.

Как минимум с начала военной спецоперации на Украине Светов*, возглавляющий движение "Гражданское общество", находится за пределами РФ.

*Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру