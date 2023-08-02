ФАС вынесла предупреждение Пулково из-за неравных условий оплаты для операторов

Федеральная антимонопольная служба проверила экономические условия, в которых существуют операторы, работающие на территории аэропорта Пулково. По результатам проверки орган власти вынес предупреждение компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

Служба установила, что от операторов требуют разную оплату за предоставление ими одинаковых услуг в Пулково. Речь идет о контрагентах компании, которые занимаются техобслуживанием самолетов, обработкой грузов и почты.

Антимонопольщики усмотрели в действиях ВВСС признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. В течение трех месяцев компания должна перестать вести обозначенную выше ценовую политику. Кроме того, в такой же срок ее обязали подготовить и направить чиновникам "экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги при обеспечении доступа к инфраструктуре аэропорта", о чем говорится на сайте ведомства.

В противном случае на управляющую транспортным узлом компанию антимонопольщики грозят завести административное дело.

Фото: ЗАКС.Ру