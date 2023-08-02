Самыми подорожавшими за неделю продуктами стали бананы и яблоки

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 25 по 31 июля. Товары и услуги всех видов подорожали за отчетный период на 0,13% (неделю назад показатель составил 0,23%). С Нового года инфляция ускорилась до 3,52%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали бананы (+1,12%), яблоки (+1,08%), черный чай (+0,95%), сахар (+0,71%), свинина (+0,66%) и макароны (+0,61%).

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю лук (-3,61%), морковь (-2,67%), картофель (-2,05%), огурцы (-1,59%), капуста (-1,25%) и помидоры (-0,99%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали телевизоры телевизоры (+1,08%), шампунь (+0,71%), легковой российский автомобиль (+0,69%), подгузники (+0,66%), зубная паста (+0,63%) и зубная щетка (+0,61).

Среднестатистический полет в эконом-классе за неделю упал в цене на 2,58%.

В годовом выражении общая потребительская инфляция составила 4,42%.

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