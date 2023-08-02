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Новости 2 августа, 19:49

В Петербурге передали награды родным погибших участников СВО

фото ЗакС политика В Петербурге передали награды родным погибших участников СВО

Руководство Петербурга приняло 2 августа в здании городского правительства семьи троих погибших участников военной спецоперации. Бойцов посмертно представили к государственным наградам, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

"Это награды за подвиг ваших сыновей, мужей, отцов и братьев. В самый трудный час они ушли защищать Родину, проявили беспримерное мужество и отвагу", - произнес на церемонии губернатор Александр Беглов, обращаясь к родственникам погибших.

Звание Героя России и медаль "Золотая звезда" посмертно получил старший лейтенант Алексей Пащенко, который погиб, прикрывая свою группу. Помимо него, посмертно наградили Михаила Яковлева, удостоившегося ордена Мужества, и Алексея Макарoва, удостоившегося медали "За отвагу".

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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