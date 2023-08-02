Милонов хочет запретить гороскопы и гадалок

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов высказался против гороскопов, карт таро и легального существования гадалок. По его мнению, каждое из перечисленных явлений требует юридического запрета.

"Это все - нарушение ФЗ о миссионерской деятельности. Поскольку гороскопы, экстрасенсы являются околооккультной белибердой мистического направления, которое является религиозной сектой", - говорится в Telegram-канале политика.

Разного рода медиумы и гадалки, считает Милонов, вредны и заслуживают запрета в том числе из-за того, что способны вогнать обманутых клиентов в депрессию.

Отметим, что раньше осени нижняя палата Федерального собрания всерьез заняться проблемой не сможет, поскольку ушла на каникулы.

Фото: ЗАКС.Ру