Гибель двоих мужчин от электрического разряда в Красном Селе привела к уголовному делу

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двоих мужчин в Красном Селе с признаками воздействия электрического тока. Тела были найдены на прошлой неделе в лесополосе, передает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Силовики предполагают, что обе жертвы погибли из-за обрыва и возгорания высоковольтного провода.

В ближайшее время судмедэксперты установят обстоятельства и причины летального исхода обоих мужчин. Следственные действия ведутся в том числе с представителями организации, ответственной за обслуживание места происшествия (окрестности дома №19 по Нарвской улице).

фото: пресс-служба СК