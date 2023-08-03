ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:21

Кронштадтский суд приговорил к колонии скандалиста, ударившего ножом прохожего и покусавшего полицейских

фото ЗакС политика Кронштадтский суд приговорил к колонии скандалиста, ударившего ножом прохожего и покусавшего полицейских

Кронштадтский суд Петербурга вынес приговор Шохруху Рустамову по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ) и о применении неопасного насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), рассказали 3 августа в районной прокуратуре. Осужденному назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, вечером 13 ноября прошлого года нетрезвый Рустамов повздорил в Кронштадте с незнакомцами. В ходе ссоры он ударил одного из оппонентов ножом, чем причинил тяжкий вред его здоровью. После этого он оказал сопротивление приехавшему на место наряду полиции.

"Подсудимый применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов: ударил в глаз одного и укусил за ноги еще двоих", — сообщили в прокуратуре.

Согласно решению суда, отбывать наказание Рустамов будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама