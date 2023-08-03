В Кремле считают, что Россия вышла из кризиса

Россия вышла из кризиса и обладает возможностями перехода к "достаточно быстрому" развитию, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Своим мнением он поделился в лекции на форуме "Территория смыслов".

"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально", — приводит слова Пескова Telegram-канал "Мастерская новых медиа".

Также представитель Кремля высказал мнение о том, что государство вправе убеждать граждан в правильности своих действий.

"Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что то, что делает государство, — это правильно", — заявил Песков. При этом он назвал подобный процесс "очень сложным", но нуждающимся в выполнении "днем и ночью".

Фото: ЗАКС.Ру