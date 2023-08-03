Мордовия первой в России запретила склонение женщин к абортам

Мордовия стала первым в России регионом, установившим законодательный запрет на склонение женщин к совершению абортов, рассказал глава республики Артем Здунов 3 августа. По его словам, инициатива исходила от общественной палаты региона, идею поддержали представители религиозных и общественных организаций.

"Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Здунов также отметил снижение количества абортов на территории республики. По его словам, к настоящему моменту от операций по прерыванию беременности добровольно отказались пять частных клиник.

Как следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте регионального парламента, под склонением к абортам авторы понимают понуждение женщины к прерыванию беременности "путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения требований", а также с помощью навязывания или предоставления ей информации с "пропагандой искусственного прерывания беременности". Кроме того, под склонением законопроект понимает меры принуждения родственников беременной, от которых та находится в зависимости. Информирование беременной или ее представителей о наличии у нее медицинских показаний к аборту склонением считаться не будет.

Фото: Telegram-канал "Здунов здесь"