Роспотребнадзор выступил за отмену анкетирования на пунктах пересечения госграницы

Роспотребнадзор предложил отменить анкетирование на пунктах пропуска через государственную границу. Соответствующее требование действует с марта 2020 года, его введение было связано с охватившей планету пандемией коронавируса.

Проект постановления санитарного ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Роспотребнадзор предлагает отменить анкетирование въезжающих в Россию иностранцев и лиц без гражданства до прибытия в страну, а также в пунктах пропуска на госгранице.

Также ведомство намерено обязать руководителей своих территориальных органов организовать выборочное тестирование россиян, иностранцев и лиц без гражданства, въехавших в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации.

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