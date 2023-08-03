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Новости 12:51

Роспотребнадзор выступил за отмену анкетирования на пунктах пересечения госграницы

фото ЗакС политика Роспотребнадзор выступил за отмену анкетирования на пунктах пересечения госграницы

Роспотребнадзор предложил отменить анкетирование на пунктах пропуска через государственную границу. Соответствующее требование действует с марта 2020 года, его введение было связано с охватившей планету пандемией коронавируса.

Проект постановления санитарного ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Роспотребнадзор предлагает отменить анкетирование въезжающих в Россию иностранцев и лиц без гражданства до прибытия в страну, а также в пунктах пропуска на госгранице.

Также ведомство намерено обязать руководителей своих территориальных органов организовать выборочное тестирование россиян, иностранцев и лиц без гражданства, въехавших в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации.

Фото: pixabay


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