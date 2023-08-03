ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:28

Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента

фото ЗакС политика Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента

Мировой судья в Москве вынес штраф в размере 400 тысяч рублей американской IT-компании Apple за неудаление информации, признанной в РФ запрещенной  (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Это первый подобный штраф для Apple на территории России, отмечает "Интерфакс".

Взыскание обосновали распространением недостоверной информации о ходе военной спецоперации. Кроме того, распространялась, согласно решению суда, информация, "направленная на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность с целью дестабилизации политической обстановки в РФ". Перечисленный выше контент содержался в подкастах в приложении Apple Podcasts.

По словам судьи, сумма штрафа оказалась ниже минимального порога, поскольку на заседании прозвучали некие убедительные доводы в пользу зарубежного юрлица. Однако признавать нарушение малозначительным  суд отказался.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости





Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама