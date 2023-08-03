Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента

Мировой судья в Москве вынес штраф в размере 400 тысяч рублей американской IT-компании Apple за неудаление информации, признанной в РФ запрещенной (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Это первый подобный штраф для Apple на территории России, отмечает "Интерфакс".

Взыскание обосновали распространением недостоверной информации о ходе военной спецоперации. Кроме того, распространялась, согласно решению суда, информация, "направленная на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность с целью дестабилизации политической обстановки в РФ". Перечисленный выше контент содержался в подкастах в приложении Apple Podcasts.

По словам судьи, сумма штрафа оказалась ниже минимального порога, поскольку на заседании прозвучали некие убедительные доводы в пользу зарубежного юрлица. Однако признавать нарушение малозначительным суд отказался.

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