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Муниципал 15:37

Автовские муниципалы пожаловались на засилье моли в округе

фото ЗакС политика Автовские муниципалы пожаловались на засилье моли в округе

Муниципальный совет МО "Автово" обратился к главному санитарному врачу Петербурга Наталии Башкетовой с жалобой на расплодившуюся в округе тополиную моль (пестрянку).

Местные жители недовольны тем, что главным образом в вечерние часы насекомые проникают в окна квартир и нарушают домашний покой. Особый дискомфорт явление причиняет тем, кто страдает аллергией на моль. Наконец, пестрянка имеет свойство вредить зеленым насаждениям.

Муниципалы во главе с Ильей Шмаковым попросили региональный Роспотребнадзор рассказать о принимаемых мерах борьбы с проблемой.

Фото: ЗАКС.Ру


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