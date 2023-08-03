Автовские муниципалы пожаловались на засилье моли в округе

Муниципальный совет МО "Автово" обратился к главному санитарному врачу Петербурга Наталии Башкетовой с жалобой на расплодившуюся в округе тополиную моль (пестрянку).

Местные жители недовольны тем, что главным образом в вечерние часы насекомые проникают в окна квартир и нарушают домашний покой. Особый дискомфорт явление причиняет тем, кто страдает аллергией на моль. Наконец, пестрянка имеет свойство вредить зеленым насаждениям.

Муниципалы во главе с Ильей Шмаковым попросили региональный Роспотребнадзор рассказать о принимаемых мерах борьбы с проблемой.

Фото: ЗАКС.Ру