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Новости 16:46

Медведев озвучил число призванных по контракту с начала года

фото ЗакС политика Медведев озвучил число призванных по контракту с начала года

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил обнародовал статистику Минобороны, касающуюся контрактников.

С 1 января и по сегодняшний день всего на службу по контракту приняли 231 тысячу военнослужащих.

"Задача остается прежней: сделать службу по контракту максимально престижной", - произнес чиновник на встрече с коллегами.

Важным достижением для Медведева стало наблюдаемое им существенное повышение социальной защищенности указанной группы граждан и членов их семей.

фото: kremlin.ru


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