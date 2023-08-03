Медведев озвучил число призванных по контракту с начала года

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил обнародовал статистику Минобороны, касающуюся контрактников.

С 1 января и по сегодняшний день всего на службу по контракту приняли 231 тысячу военнослужащих.

"Задача остается прежней: сделать службу по контракту максимально престижной", - произнес чиновник на встрече с коллегами.

Важным достижением для Медведева стало наблюдаемое им существенное повышение социальной защищенности указанной группы граждан и членов их семей.

фото: kremlin.ru